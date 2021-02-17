МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Деятельность IT-компаний и иностранных интернет-платформ является серьезным вызовом для России, мы видели, что было в США, заявил глава РФ Владимир Путин. Путин поручил решить вопрос льготной ипотеки с учетом интересов населения

"То, что вы сказали по поводу этих так называемых платформ, IT-компаний — это серьезный вызов не только для нас, мы видим, что в Штатах было. Это такой водораздел идет по миру в целом. Он идеологический такой водораздел. Это совершенно очевидная вещь", — сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

"Я уже говорил, могу только повторить: если уж они у себя в стране так ведут себя, понимаете, то как же они будут относиться к другим, считая себя исключительными. Вот это серьезный вопрос. И мы, конечно, должны об этом заранее подумать. Это очевидная вещь", — добавил он.