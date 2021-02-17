МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин считает возможным подумать над идеей введения продовольственных сертификатов, хотя сейчас это и не столь актуально, как было в разгар пандемии.

"Продовольственные сертификаты — мы с вами уже обсуждали это, и правительству я поручал поговорить на эту тему. Есть и плюсы, есть и определенные проблемные вопросы, которые надо порешать. Но точно совершенно подумать над этим можно", — сказал Путин в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

"На мой взгляд, сейчас это может быть не так актуально, как было в разгар эпидемии. Но тем не менее, поговорить можно", — добавил президент.

Он также прокомментировал предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского по поводу семейного бизнеса, сказав, что и над этим можно подумать.

"По поводу семейного бизнеса, абсолютно правильно, это в общем интересно, мы это уже обсуждали. Правда, у нас есть и малый бизнес, у нас есть и индивидуальные предприниматели. В целом, можно как бы в рамках действующей нормативной базы организовать и семейное предпринимательство. Но тем не менее, вы правы, здесь есть определенные вещи, над которыми можно подумать", — отметил Путин.