МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует 30 марта провести аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов из Госфонда, сообщается на сайте министерства. Центробанк купил на внутреннем рынке валюту на 4,8 миллиарда рублей

"Министерство финансов РФ… в 10 ч. 00 мин. 30 марта 2021 г. проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов природных обработанных из Госфонда России", — говорится в сообщении.

Изумруды реализуются на аукционе лотами. Для участия в аукционе допускаются организации и индивидуальные предприниматели. Срок окончания подачи заявок — 12 марта. Для участников аукциона, получивших от продавца уведомление о допуске к участию, просмотры лотов изумрудов проводятся с 19 февраля по 29 марта по рабочим дням.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота на "шаг" аукциона. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты окончания подачи заявок, отмечается в сообщении.