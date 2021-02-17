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2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210217/833062195.html
Минфин 30 марта проведет аукцион по продаже изумрудов из Госфонда
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Минфин РФ планирует 30 марта провести аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов из Госфонда, сообщается на сайте министерства. "Министерство финансов РФ… в 10 ч. 00 мин... ПРАЙМ, 17.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ планирует 30 марта провести аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов из Госфонда, сообщается на сайте министерства.
"Министерство финансов РФ… в 10 ч. 00 мин. 30 марта 2021 г. проводит открытый аукцион по реализации на внутреннем рынке изумрудов природных обработанных из Госфонда России", — говорится в сообщении.
Изумруды реализуются на аукционе лотами. Для участия в аукционе допускаются организации и индивидуальные предприниматели. Срок окончания подачи заявок — 12 марта. Для участников аукциона, получивших от продавца уведомление о допуске к участию, просмотры лотов изумрудов проводятся с 19 февраля по 29 марта по рабочим дням.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены лота на "шаг" аукциона. Организатор вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты окончания подачи заявок, отмечается в сообщении.