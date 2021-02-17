МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил окончательно решить вопрос о защите минимального дохода от списания. Путин отметил улучшение ситуации с безработицей в России

"Конкретные предложения прозвучали, в том числе по защите минимального дохода от списания. Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца", — сказал Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесенный фракцией "Единая Россия" законопроект о невозможности списания у должника минимального дохода в размере прожиточного минимума, однако просит доработать его до внесения в Госдуму.