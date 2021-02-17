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Путин поручил решить вопрос о защите минимального дохода от списания
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Президент России Владимир Путин поручил окончательно решить вопрос о защите минимального дохода от списания. "Конкретные предложения прозвучали, в том числе по защите минимального... ПРАЙМ, 17.02.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил окончательно решить вопрос о защите минимального дохода от списания.
"Конкретные предложения прозвучали, в том числе по защите минимального дохода от списания. Обязательно надо посмотреть на это предметно и довести до конца", — сказал Путин в ходе встречи с лидерами думских фракций.
Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала внесенный фракцией "Единая Россия" законопроект о невозможности списания у должника минимального дохода в размере прожиточного минимума, однако просит доработать его до внесения в Госдуму.