МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении с 1 июля административной ответственности за несоблюдение порядка представления налоговым органам отчетов о переводах свыше 600 тысяч рублей в год через иностранные электронные кошельки. Банки начали передавать в ФНС данные об электронных кошельках

В конце декабря Госдума приняла закон об обязанности резидентов с 1 июля 2021 года информировать налоговые органы о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных кошельков, если сумма таких операций превысит 600 тысяч рублей в год.

Законопроект, внесенный группой депутатов во главе с председателем комитета ГД по финрынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым, устанавливает штрафы за несоблюдение порядка представления отчетов о переводах средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками услуг, и за нарушение сроков представления таких отчетов.

Согласно документу, штраф за несоблюдение порядка представления отчета для граждан, должностных и юрлиц составит от 20% до 40% от суммы, зачисленной на электронное средство платежа.

А за нарушение срока представления отчета не более чем на 10 дней будет возможно вынесение предупреждения или штраф на граждан в размере от 300 до 500 рублей, на должностных лиц — от 500 рублей до 1 тысячи рублей, на юрлиц – от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

При нарушении срока представления отчета на 11-30 дней штраф для граждан составит уже от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 2 тысяч до 3 тысяч, для юрлиц – от 20 тысяч до 30 тысяч, а более чем на 30 дней — от 2,5 тысячи до 3 тысяч рублей, от 4 тысяч о 5 тысяч и от 40 тысяч до 50 тысяч, соответственно.

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