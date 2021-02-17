МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Поступления налогов в консолидированный бюджет РФ в 2020 году сократились по сравнению с предыдущим годом на 7,6%, до 21 триллиона рублей, при этом без учета НДПИ — выросли на 2,6%, до 17,2 триллиона, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам коллегии. Назван дефицит консолидированного бюджета России в 2020 году

"В консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 21,01 трлн рублей, что на 7,6% меньше 2019 года: в федеральный бюджет: 10,98 трлн рублей (минус 12,9%); в консолидированные бюджеты субъектов: 10,03 трлн рублей (минус 0,9%)", — указывается в сообщении.

"Без учета НДПИ поступления в консолидированный бюджет РФ составили 17,2 трлн рублей и увеличились на 2,6%, в том числе за счет эффективности налогового администрирования", — добавляет ФНС.

Отмечается, что результат работы сотрудников налоговой службы в условиях пандемии высоко оценил министр финансов Антон Силуанов. "Те задачи, которые мы вместе формировали по наполнению бюджета, выполнены: более 28 триллионов рублей было собрано в бюджеты всех уровней", — сказал министр, слова которого приводятся в сообщении.