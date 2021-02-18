МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Наращивание вложений в госдолг США связано с тем, что Россия следует в русле мировой тенденции – большинство стран делают это ради диверсификации. Кроме того, общий объем наших инвестиций в американские бумаги весьма незначителен и никак на нас не отразится даже при самом пессимистичном сценарии развития событий. Россия увеличила вложения в госбумаги США

Россия увеличила вложения в американские государственные облигации в декабре 2020 года за счет покупки краткосрочных бумаг более чем на 1 миллиард долларов. Общий объем российских инвестиций в американский госдолг теперь более 6 миллиардов долларов, следует из данных минфина США. Из этой суммы 1,2 миллиарда долларов приходится на долгосрочные облигации, а на краткосрочные — 4,8 миллиардов долларов.

По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, вложения РФ в государственные долги США на текущий момент ничтожно малы. Инвестиции скорее технически обозначают присутствии России на рынке. При этом вложения в госдолг США являются одними из самых диверсифицированных в своем классе.

Доля инвестиций России в них на данный момент составляет не более 1% от общего объема резервов Центробанка и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Для сравнения, в 2013 году объем российских вложений в госдолг США достигал 164,3 миллиардов долларов. Вывод резервов из этого актива Россия начала в 2014-м, сразу после первого этапа антироссийских санкций. Спустя три года такие вложения снизились до 108,7 миллиардов долларов, а в марте 2020 года находились уже на уровне 3,85 миллиардов долларов.

На фоне других крупнейших держателей госдолга США (таких как Япония – 1,268 триллионов долларов или Китай – 1,092 триллионов долларов) Россия даже в досанкционные годы не выглядела страной с высокой долей вложений, замечает инвестиционный стратег "Алор брокер" Павел Веревкин.

ВЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЛОЖЕНИЙ

Американская экономика – самая крупная в мире. Вложения в нее необходимы для диверсификации. Казначейские обязательства Штатов покупаются и продаются для обеспечения балансировки международных резервов или обеспечения иных финансовых транзакций, поясняет ведущий аналитик "Открытия брокер" Андрей Кочетков.

"По тем же европейским или японским госбумагам доходность практически нулевая и даже отрицательная. Американский госдолг дает два-три процента годовых. Это достаточно большие деньги, когда вкладываешь миллиарды", — добавляет депутат Государственной Думы, член комитета по финансовому рынку Дмитрий Скриванов.

Для инвесторов это традиционный защитный актив, поэтому логично, что этот показатель регулярно меняется то вверх, то вниз.

Прошлый год для США, равно как и для других государств из-за пандемии был неудачный, что сказалось на увеличении объема выпуска гособлигаций для поддержания рекордного дефицита госбюджета. Россия вновь вошла в топ-10 привлекательных для инвесторов стран Европы

Разумеется, это привело к формированию недоверия ключевых инвесторов, поэтому в прошлом году даже Китай, Япония и Великобритания снижали свои вложения и избавлялись от бумаг, отмечает Веревкин.

"Однако сейчас ситуация в мировой экономике начала постепенно меняться, помимо этого, в США новая администрация, поэтому сейчас такое незначительное наращивание вложений со стороны России в целом не выглядит странным. По большей части это стандартная практика", — считает эксперт.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИСУТСТВИЕ

Международные резервы России составляют более 500 миллиардов долларов, а общий объем российских инвестиций в американский госдолг чуть больше 6 миллиардов долларов.

"Делая такие несущественные вложения Россия, таким образом, технически обозначает свое присутствие. С рынка совсем уходить неправильно", — считает Скриванов.

Несмотря на рост госдолга США, доля вложений РФ в эти бумаги не является столь критичной, добавляет Веревкин. Даже если принять во внимание прогнозы экономистов о том, что "долговой пузырь" Соединенных Штатов когда-нибудь лопнет, этот пессимистичный сценарий не отразится на России. По крайней мере, в этом случае нас будут волновать совсем другие проблемы.

Не вызывает у экспертов тревоги и состав вложений России в гособлигации США. По сути 80% от объема инвестиций находится в краткосрочных обязательствах, которые приравниваются рынком к денежным средствам. Соответственно, изменение в процентном отношении может показаться великим, но в реальных цифрах российское участие в финансировании американского бюджетного дефицита минимальное, поясняет Кочетков.

Впрочем, доля общих вложений может регулярно меняться как в сторону роста, так и в сторону снижения, но негативно на нашей стране такая тактика сказаться не должна, резюмировали эксперты.