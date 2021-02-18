СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев — ПРАЙМ. Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал глупостью намерение украинской стороны достроить дамбу на Северо-Крымском канале, чтобы сделать невозможной подачу воды в Крым, и добавил, что ничего, кроме пустой растраты бюджетных средств, эта инициатива Украине не даст. Власти предложили способ защиты Крыма от санкций

Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму, офис которого находится в Херсонской области, Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключает попадание воды" в Крым. По его словам, "позиция представительства и управления канала однозначна — никакой воды в Крым к деоккупации".

"В Крыму ведутся масштабные работы по укреплению водной безопасности полуострова, поэтому любая перспектива получения воды с территории Украины становится для нас все менее актуальной и интересной. Рассуждения о строительстве дамбы для усложнения подачи воды в Крым на фоне дефицита бюджетных средств на Украине звучат как очередная глупость. Пора прекратить все эти глупые заявления о воде, поставки которой Украина давно перекрыла и теперь еще хочет впустую потратить средства, чтобы самой себе гарантировать это", — сказал РИА Новости Бобков.

По его словам, несмотря на различные вызовы, крымчане привыкли рассчитывать исключительно на собственные силы.

"Мы пройдем непростой период водного дефицита. В этом нам поможет не только системная работа, но и климатический фактор", — сказал вице-спикер.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет добычи воды из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. Из-за дефицита воды в ряде регионов Крыма введена режимная подача воды в дома, водоснабжение Симферополя в основном переориентировано на артезианские источники.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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