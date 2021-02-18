МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Швейцария не такая популярная налоговая юрисдикция у российского бизнеса как Кипр, однако может опережать Мальту и Люксембург, рассказал РИА Новости руководитель направления "Налоговая политика" Центра стратегических разработок Левон Айрапетян. Россиянам упростят получение налоговых вычетов

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что РФ в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург и Нидерланды, причем с последней Россия запустила процедуру денонсации соглашения. В среду замминистра финансов Алексей Сазанов сообщил, что Минфин РФ может начать переговоры о пересмотре налогового соглашения со Швейцарией.

Айрапетян отметил, что Швейцарии не было в изначальном списке стран, с которыми был запущен пересмотр налоговых соглашений, однако эта юрисдикция пользуется определенной популярностью при налоговом планировании.

"По состоянию на начало 2020 года прямые инвестиции в Россию из Швейцарии составили 15 миллиардов долларов США, это в разы меньше чем инвестиции Кипра (166 миллиардов долларов США), но заметно больше, чем у Люксембурга (7,8 миллиарда долларов США) и Мальты (320 миллионов долларов США), с которыми соглашения уже пересматриваются", — указал эксперт.

По его словам, Швейцарии, вероятно, предложат те же условия, что и другим транзитным юрисдикциям. "Это бы означало, что только крайне ограниченный круг инвесторов сможет получить льготные ставки по дивидендам и процентам: те, чей риск налоговых злоупотреблений считается невысоким, а именно — публичные компании, институциональные инвесторы", — продолжил он.

"При этом остальным инвесторам, вероятно, придется пересмотреть свои инвестиционные структуры. Минфин, пересматривая соглашения и внося некоторые поправки в НК РФ, создает условия для того, чтобы инвесторы сокращали "этажность" своих структур, и напрямую инвестировали в российскую экономику", — заключил эксперт.

Читайте также:

Налоговые поступления в российский бюджет сократились на 7,6%