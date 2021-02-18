МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Российская Генпрокуратура выявила у Российского экологического оператора (РЭО) непомерные расходы на зарплаты, а также отсутствие стратегии развития и регулярного мониторинга регионов, пишет РБК.

Отмечается, что оператор уже подготовил план по устранению этих нарушений.

В частности, Генеральная прокуратура во время проведения плановой проверки работы РЭО и его учредителя Минприроды за 2019-2020 годы "выявила многочисленные нарушения федерального законодательства".

Об этом говорится в письме первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана на имя главы Минприроды Александра Козлова.

РЭО был создан в январе 2019 года, статус — публично-правовая компания для курирования мусорной реформы. Ее цель — создание экономики полного цикла с повышением доли переработки отходов и снижением доли их захоронения. В каждом регионе должны появиться и быть утверждены территориальные схемы сбора, обработки и утилизации мусора, а также выбраны региональные операторы.

Прокуратура выявила практически двукратное превышение расходов на зарплаты РЭО в 2019 году. На это было дано согласие Минприроды.

На зарплаты направили 146,6 миллиона рублей, хотя согласовано было только 79,45 миллиона рублей. "За счет использования денежных средств, предназначенных на другие целевые статьи расходов", отмечает издание.

Общий транш из бюджета в качестве имущественного взноса в капитал оператора составил 220 миллионов рублей. Как рассказал изданию источник, бюджет на всю работу компании за тот год составил менее 500 миллионов рублей.