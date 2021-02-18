МОСКВА, 18 фев – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В 2020 году "Сибур" стал лидером нефтехимической отрасли России, выведя на полную мощность комплекс "ЗапСибНефтехим". Благодаря увеличению производства продукции компания сумела свести к минимуму экономический ущерб, нанесенный пандемией. Изменилась бизнес-модель, что положительно сказалось на финансовых результатах. Сотрудничество с Sinopec открывает для "Сибура" китайский рынок. "Сибур" и Sinopec создали совместное предприятие на базе "Амурского ГХК"

ЗАПСИБНЕФТЕХИМ РАЗВИВАЕТСЯ

Крупнейший в России нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" в Тобольске был запущен в эксплуатацию в 2019 году. Производственные мощности позволяют осуществлять глубокую переработку углеводородного сырья и производить ежегодно 1,5 млн т полиэтилена различных марок, 500 тыс. т полипропилена и 240 тыс. т побочных продуктов.

"ЗапСибНефтехим" осуществляет глубокую переработку углеводородов, поступающих с газоперерабатывающих заводов в Западной Сибири по системе трубопроводов, пропускная способность которых к 2019 году достигла 9 млн т/г. Основой этой системы является магистральный трубопровод Пуровск-Тобольск – первый в истории постсоветской России. Возможность использовать трубопроводный транспорт, который на 30%-40% дешевле железнодорожного, является большим конкурентным преимуществом "Сибура". В Тобольске создана промышленная площадка, в которую помимо "ЗапСибНефтехима" входят предприятия "Тобольск-Полимер" и "Тобольск-Нефтехим".

С 2003 по 2019 год объем поставок попутного нефтяного газа (ПНГ) на западносибирских заводах "Сибура" увеличился с 9 млрд куб. м/г до 23 млрд куб. м/г. ПНГ является ценным сырьем для нефтехимической промышленности, но до сих пор считается побочным продуктом нефтедобычи и часто просто сжигается в факелах. т/г.

УСПЕХ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

В течение 2020 года компания планомерно наращивала загрузку комплекса и к началу декабря довела ее до 100%. При полной загрузке мощностей доля "ЗапСибНефтехима" в российском производстве полиэтилена и полипропилена превысит 60%. В прошлом году средний показатель загрузки по году составил 82%. Продукция комплекса позволит заместить импорт базовых полимеров на 95%.

В результате вывода комплекса на полную мощность в прошлом году продажи полиэтилена увеличились в пять раз – до 1,3 млн т, а полипропилена почти на 52% – до 1,1 млн т. "Сибур" стал лидером нефтехимической отрасли России, оставив позади ближайшего конкурента – татарстанскую группу ТАИФ, в состав которой входят два крупных нефтехимических предприятия "Казаньоргсинтез" и "Нижнекамскнефтехим".

"ЗапСибНефтехим" является одним из пяти крупнейших предприятий по производству полиэтилена в мире. Благодаря росту объемов производства в Тобольске Россия в 2020 году стала нетто-экспортером базовых полимеров и вошла в топ-10 мировых производителей полиэтилена и полипропилена. Импорт полимеров в страну, который до пандемии коронавируса оценивался в 400 тыс. т/г, сократился до минимума.

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ), в прошлом году поставки несырьевых неэнергетических товаров за рубеж выросли относительно 2019 года на $6,2 млрд – до рекордного показателя $161,3 млрд. РЭЦ указывает, что рекордный показатель был достигнут во многом благодаря экспорту полиэтилена, который увеличился в денежном эквиваленте на $449 млн. Крупнейшим покупателем несырьевых неэнергетических товаров из России является Китай.

СМЕНА БИЗНЕС-МОДЕЛИ

До 2020 года основным экспортным товаром "Сибура" были сжиженные углеводородные газы (СУГ) — пропан, бутан, изобутан в жидком состоянии или смеси этих газов. Используются преимущественно для бытовых нужд или в качестве автомобильного топлива. В отчетности "Сибура" СУГ определены как сырьевые товары.

В прошлом году соответствии с договоренностями ОПЕК+ российские нефтяные компании были вынуждены сократить добычу нефти, что привело к уменьшению производства ПНГ. В результате поставки ПНГ на газоперерабатывающие заводы (ГПЗ) сократились, но за счет повышения глубины переработки компании удалось сохранить объемы производства.

Когда цена на энергоносители обвалились весной прошлого года, экспортные потоки СУГ были перенаправлены в Тобольск для производства полимеров – продукции более высокого передела, с высокой добавленной стоимостью. Мощности "ЗапСибНефтехим" позволяют переработать до 3 млн т СУГ в год. В результате, продажи СУГ в прошлом году сократились на 34,7% до 3,4 млн т.

Несмотря на вызванный пандемией экономический спад, мировой спрос на базовые полимеры остается высоким, а в Китае, который одолел коронавирус, даже растет.

Полная загрузка "ЗапСибНефтехима" изменила бизнес-модель. Согласно отчетности компании за 2020 год более 60% операционной прибыли компании приходится не на СУГ, а на полимеры и другие продукты нефтехимии. Прошлой весной после введения жесткого карантина и режима самоизоляции в западных странах на рынке возобладали панические настроения, цены на нефть опускались ниже $20/барр. загрузка производственных мощностей "Сибура" снизилась всего на 1%. Сокращение производства в западных нефтехимических компаниях, в том числе американских, достигало 75%-80%.

Выручка компании в 2020 году снизилась всего на 1,6% по сравнению с годом ранее – до 523,01 млрд руб. Операционная прибыль (EBITDA) выросла на 5,4%, составив 179,19 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль составила 93,01 млрд руб., сократившись на 0,4%.

Для сравнения, в прошлом году ExxonMobil, Chevron, Shell, Total, BP понесли многомиллиардные убытки. "Роснефть" – лидер нефтяной отрасли России – избежала убытков. В 2020 году компания добыла 204,5 млн т нефти и 62,3 млрд куб. м газа, но ее чистая прибыль снизилась почти в пять раз, составив всего 174 млрд руб.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

С момента начала строительства "ЗапСибНефтехима" в "Сибуре" неоднократно заявляли, что рынок России является для компании приоритетным, но внутренний спрос ограничен. Нефтехимическую продукцию российским потребителям поставляют ТАИФ, "Роснефть", "Газпром", "Газпром нефть", "Лукойл". Две трети продукции "ЗапСибНефтехима" "Сибур" вынужден поставлять за рубеж. Основным рынком сбыта стал Китай, куда экспортируется свыше половины продукции "ЗапСибНефтехима". Поставки осуществляются также в Турцию и европейские страны. В этом году география поставок может значительно расшириться. Мишустин дал старт реализации проекта Амурского ГХК

В конце 2015 года Sinopec – крупнейшая нефтеперерабатывающая и нефтехимическая компания Китая – приобрела 10% акций "Сибура". Позже такую же долю акций приобрел китайский Фонд шелкового пути. Продажа акций помогла российской компании успешно завершить проект строительства "ЗапСибНефтехима".

Используя обширную сбытовую сеть Sinopec, СИБУР получил выход на китайский рынок. Благодаря проекту "Один пояс, один путь" в прошлом году стали возможны поставки продукции "ЗапСибНефтехима" в Китай по железной дороге. Доставка грузов железнодорожным транспортом в города Чэнду и Чунцин – крупные логистические центры Китая – не превышает 10 дней. Для доставки морским путем потребуется не менее 30 дней.

Для обеих компаний сотрудничество является взаимовыгодным. Продукция "Сибура" поможет Sinopec одержать вверх в конкурентной борьбе с независимыми компаниями, которые набирают силу в последние годы благодаря проводимой Пекином политики экономической либерализации.

В конце прошлого года компании закрыли сделку по созданию совместного предприятия (СП) на базе Амурского газохимического комплекса (ГХК). Доли "Сибура" и Sinopec в СП составили 60% и 40% соответственно.

Амурский ГХК станет крупнейшим в мире предприятием по производству базовых полимеров. Его мощности позволять производить 2,7 млн т базовых полимеров в год – 2,3 млн т полиэтилена и 400 тыс. т полипропилена. "Сибур" начал строительство Амурского ГХК в августе прошлого года, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую ситуацию. Работы ведутся опережающими темпами. 16 февраля компания сообщила о начале строительства установки пиролиза – одной из крупнейших в мире. Запуск предприятия в эксплуатацию запланирован на 2024 год.

Успешное завершение проекта выведет Россию в пятерку мировых лидеров по экспорту базовых полимеров.