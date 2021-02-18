МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объем российского рынка интернет-торговли в 2020 году вырос на 58,5%, до 3,221 триллиона рублей, при этом в общем объеме продаж розничного рынка его доля составила 9,6%, сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ).

"Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) подвела итоги e-commerce в 2020 году: россияне оформили покупок в российских и зарубежных интернет-магазинах на 3,221 триллиона рублей. Это на 58,5% больше аналогичного показателя прошлого года… В общем объеме продаж розничного рынка доля e-commerce в 2020 году составила 9,6%", — говорится в сообщении.

Доля локального рынка интернет-торговли в 2020 году, как сообщает АКИТ, увеличилась до 86% с 71% в 2019 году, на трансграничную торговлю приходится 14%, при этом в 2019 году доля составляла 29%.

"Такое значительное снижение доли трансграничного рынка связано с пандемией — какое-то время этот канал работал с перебоями, с ограничениями грузоперевозок, сроки доставки покупок были увеличены", — пояснила ассоциация.

На локальном рынке онлайн-торговли в 2020 году, согласно данным ассоциации, электроника и бытовая техника заняли долю в 28,2%, одежда и обувь — 21%, продукты питания — 10,2%, на трансграничном рынке на одежду и обувь пришлась доля в 31,6%, а на электронику и бытовую технику — 21,5%.

"Год назад было трудно предположить, что объем рынка интернет-торговли может так вырасти, и мы преодолеем планку в более чем 3 триллиона рублей… 2021 год скорее всего не будет отличаться таким взрывным ростом, однако, уверен, что он принесет нам еще более удивительные форматы, услуги и объединения", — приводятся слова президента АКИТ Артема Соколова.

АКИТ отмечает, что в 2021 году рынок онлайн-торговли в России может вырасти на 16%, до 3,745 триллиона рублей, локальный рынок при этом вырастет на 16%, до 3,226 триллиона рублей, трансграничный — на 18%, до 519 миллиардов рублей.

АКИТ отмечает, что при подсчете данных учитывались только физические товары с учетом расходов на доставку, в расчет не включались покупки контента, электронных услуг, авиабилеты и траты на туристические поездки.