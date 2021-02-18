МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек, заявила замглавы Минтруда РФ Елена Мухтиярова.

Она отметила, что ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В августе уровень безработицы, по данным Росстата, достигал 6,4%, в декабре этот показателе составил уже 5,9%. За это время численность безработных, по оценкам Росстата по методологии Международной организации труда, снизилась на 400 тысяч человек — с 4,8 миллиона до 4,4 миллиона.

"Мы ожидаем, что эта тенденция по снижению будет продолжаться. Если в сентябре в центрах занятости было зарегистрировано на пике, по сути, 3,7 миллиона граждан, то сегодня это 2,4 миллиона человек", — заявила Мухтиярова в ходе заседания Совета по развитию социальных инноваций субъектов РФ при Совете Федерации.