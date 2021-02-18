МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится 22 февраля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Путин объяснил нападки на "Северный поток 2"

В четверг Лукашенко заявил, что планирует визит в РФ и договорился со своим российским коллегой встретиться в начале 20-х чисел февраля.

"Встреча будет, действительно, на следующей неделе, она будет 22 февраля. Два президента встретятся, можно ожидать весьма продолжительные переговоры. Повестка дня абсолютно понятна: двусторонние отношения, (Лукашенко) наверняка есть, о чем проинформировать российского президента, имеется в виду — только что завершилось Всебелорусское собрание", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что в ходе встречи будет затронут весь спектр двухсторонних отношений, а также состоится обмен мнениями по международной проблематике. Кремль заявил о готовности к жестким антироссийским санкциям

Всебелорусское народное собрание прошло в Минске 11-12 февраля, общая численность участников и приглашенных гостей составила 2700 человек: около 2400 делегатов и 300 гостей, в том числе иностранных. Были представлены все регионы республики. Делегаты определили пути социально-экономического и политического развития страны на ближайшие пять лет, приняли резолюцию, которая будет направлена президенту для рассмотрения и принятия необходимых решений.

Во время выступления на форуме Лукашенко, в частности, заявил, что Белоруссии важны отношения с Евросоюзом, но стратегическим союзником и основным экономическим партнером была и будет Россия. Он также отметил, что при дальнейшей интеграции Минска и Москвы страны должны полностью сохранять суверенитет, новые наднациональные органы в Союзе не нужны.