МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский выступил против борьбы с госкомпаниями в сфере энергетики, транспорта и банковском секторе, так как считает их работу успешной. ФАС возбудила дело против Tele2 из-за повышения тарифов

"В таких секторах как энергетика, инфраструктура, транспорт, частично, может быть, банковской сфере действительно работают государственные компании, работают успешно, создавая интересные, ведущие, может быть, даже продукты, сервисы для потребителей. Поэтому если вы мне скажете, зачем в такой ситуации бороться с ними, я над этим подумаю", — сказал он в ходе выступления на "Антимонопольном форуме-2021".

Он также подчеркнул, что в сферах с высокой концентрацией капитала и большими денежными потоками присутствие государства необходимо, так как оно "обеспечивает защиту интересов потребителей и несет за это ответственность".

"Оказалось, что качество, эффективность работы предприятий определяется не формой собственности, а качеством управления и качеством менеджмента. Получилось так, что во многих секторах государство, государственные компании, во-первых, они между собой конкурируют, а во-вторых, они обеспечили наилучший сервис и надежность работы для потребителей", — добавил Шаскольский.

Предшественник Шаскольского, Игорь Артемьев, возглавлявший ФАС со дня ее преобразования в 2004 году, придерживался позиции, что приватизация значительной доли госсектора необходима для улучшения ситуации с конкуренцией в РФ.