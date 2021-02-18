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2021
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В России почти на треть сократилось незаконное обналичивание через банки
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Объем незаконного обналичивания денег через российские банки сократился в 2020 году на 29,1% — до 78 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. "Объем обналичивания... ПРАЙМ, 18.02.2021
банки, обналичивание, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объем незаконного обналичивания денег через российские банки сократился в 2020 году на 29,1% — до 78 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.
"Объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 году со 110 миллиардов до 78 миллиардов рублей. Это очень неплохой показатель, учитывая, что, как мы с вами знаем, в пандемию этот вопрос стоял и стоит достаточно остро", — сказал он, выступая на встрече руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
Скобелкин напомнил, что в пандемию россияне активно снимали наличные деньги, чем пользовались и обнальщики. Однако, подчеркнул зампред ЦБ, банки здесь неплохо справились с ситуацией.
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