МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Объем незаконного обналичивания денег через российские банки сократился в 2020 году на 29,1% — до 78 миллиардов рублей, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин. Банк России выявил резкий рост обнала через нотариусов и споры о зарплате

"Объем обналичивания денег в банковском секторе сократился в 2020 году со 110 миллиардов до 78 миллиардов рублей. Это очень неплохой показатель, учитывая, что, как мы с вами знаем, в пандемию этот вопрос стоял и стоит достаточно остро", — сказал он, выступая на встрече руководства регулятора с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

Скобелкин напомнил, что в пандемию россияне активно снимали наличные деньги, чем пользовались и обнальщики. Однако, подчеркнул зампред ЦБ, банки здесь неплохо справились с ситуацией.

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