МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 13 февраля, увеличилось на 13 тысяч по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели — до 861 тысячи заявок, сообщило в четверг министерство труда страны. Число заявок на пособие по безработице в США за неделю упало на 33 тысячи

Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали снижения показателя на 28 тысяч, до 765 тысяч. Показатель за неделю, завершившуюся 6 февраля, был пересмотрен до 848 тысяч с 793 тысяч.

При этом среднее число первичных заявок за прошедшие четыре недели снизилось на 3,5 тысячи с пересмотренного показателя — до 833,25 тысячи. Первоначальный показатель был пересмотрен в сторону повышения — до 836,75 тысячи с 823 тысяч.

Общее количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 6 февраля, снизилось на 64 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели, до 4,494 миллиона человек.

Показатель предшествовавшей недели пересмотрен до 4,558 миллиона с 4,545 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США.

Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.

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