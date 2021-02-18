МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Длинная рабочая неделя завершится коротким рабочим днем в субботу, 20 февраля, сообщил заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.

В России 23 февраля отмечается День защитника Отечества. В декабре 2001 года Государственная дума поддержала предложение сделать его нерабочим праздничным днем.

"По производственному календарю выходной с субботы 20 февраля переносится на понедельник 22 февраля. Это позволит отдохнуть три дня подряд: с 21 по 23 февраля включительно. В связи с тем, что 22 февраля является предпраздничным днем, субботний рабочий день сокращается на один час", – сказал Шкловец.