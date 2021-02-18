МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Ситуация на рынке труда в России устойчиво стабилизируется, ожидается дальнейшее снижение уровня безработицы, заявила замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова.

Согласно сообщению, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, с начала года снизился на 0,1%. По данным Росстата, в январе число безработных составило 4,3 миллиона человек. Количество безработных граждан, по сравнению с пиковым периодом во второй половине 2020 года, сократилось на полмиллиона человек. Минтруд не поддерживает идею начисления пенсий по рангам

"Ситуация на рынке труда устойчиво стабилизируется. И мы ожидаем дальнейшего снижения уровня безработицы. Значительную роль в этом процессе сыграли уже принятые меры поддержки как в части экономической поддержки предприятий, так и в части занятости", — отметила Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба.

По ее словам, В 2021 году меры поддержки занятости дополняются новым инструментом — субсидированием найма. Благодаря этому будут трудоустроены 220 тысяч граждан, потерявших работу в прошлом году.

Скорость трудоустройства в России возвращается к показателям, зафиксированным до пандемии.

Согласно сообщению, уровень безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, снизился на 0,1 п.п. По данным Росстата, в январе число безработных составило 4,3 миллиона человек. Количество безработных граждан, по сравнению с пиковым периодом, сократилось на полмиллиона человек.

"Сейчас рынок труда активен. "Оборачиваемость" рабочей силы, то есть скорость трудоустройства, возвращается к допандемическим показателям. Поэтому мы прицельно сосредотачиваемся на гражданах, не имеющих профессионального образования, в рамках программ подготовки кадров и на трудоустройстве тех, кто потерял работу в прошлом году и зарегистрировался в центрах занятости в рамках программ по субсидированию найма", — отметила Мухтиярова, слова которой приводит пресс-служба.

Ранее замминистра сообщила, что число зарегистрированных безработных в РФ снизилось до 2,4 миллиона человек, а в сентябре 2020 года, на пике, в центрах занятости были зарегистрированы 3,7 миллиона граждан.

Проекты постановлений по программам субсидирования занятости и дополнительного обучения безработных граждан внесены в правительство, добавили в Минтруде.

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