МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Россияне нарастили просроченную задолженность в кредитном портфеле в январе на 27,3 миллиарда рублей, в корпоративном кредитном портфеле она выросла на 16,3 миллиарда рублей, говорится в материалах Банка России. Долги россиян по ипотеке впервые превысили девять триллионов рублей

"В январе просроченная задолженность в корпоративном кредитном портфеле выросла на 16,3 миллиарда рублей (+0,5%) из-за выхода на просрочку нескольких заемщиков, а в розничном – более существенно, на 27,3 миллиарда рублей (+2,9%), в первую очередь в сегменте необеспеченного кредитования", — сообщили в ЦБ.

По данным регулятора, рост просроченной задолженности по розничным кредитам оказался выше среднемесячного роста прошлого года (+1,6%), что может быть, в том числе, следствием реализации отложенных рисков в связи с ранее сделанными реструктуризациями.

Спрос на новые реструктуризации со стороны малого и среднего предпринимательства (МСП), а также населения снижается, что говорит о постепенной нормализации ситуации у заемщиков, отмечает ЦБ.

Так, в январе было реструктурировано всего 14 миллиардов рублей кредитов МСП и 16 миллиардов рублей розничных ссуд, что ниже декабрьских объемов на 52,5% и 40,4% соответственно.

Всего с конца марта 2020 года общий объем реструктурированных кредитов составил около 7,2 триллиона рублей.

Читайте также:

Финансовый советник назвала способы сократить долги по кредиту