МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Российский экспорт за прошлый 2020 год обвалился на 20,7%. Это минус $88,1 миллиарда.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование FinExpertiza, экспорт РФ за 2020 год составил $338,2 миллиарда.

Это рекордное падение за последние пять лет.

Итак, в 2015 году объем экспорта из РФ составил $345,9 миллиарда, сокращение на 31,1%.

В 2016 году экспорт составил $287,7 миллиарда, сокращение на 16,8%.

В 2017 этот показатель был на уровне $359,8 миллиарда, рост — 25,1%.

2018 год — $452,1 миллиарда, плюс 25,6%.

2019 год — $426,3 миллиарда, минус 5,7%.

Сильнее всего в прошлом году сократился экспорт топливно-энергетических товаров, таких как нефть, газ и уголь — минус 36,4% или минус $167 миллиардов.