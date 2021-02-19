2021-02-19T10:43:18+03:00
2021-02-19T10:43:18+03:00
2021-02-19T10:43:18+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210219/833079733.html
Число льготников по оплате ЖКХ может вырасти вдвое
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В России может в два раза вырасти число граждан, имеющих льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, пишет газета "Известия". В частности, правительство России попросили... ПРАЙМ, 19.02.2021
россия, льготы, жкх, новости, экономика, регионы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В России может в два раза вырасти число граждан, имеющих льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, пишет газета "Известия".
В частности, правительство России попросили разрешить должникам получать субсидии на оплату коммунальных платежей.
Общественники предложили начислять малоимущим субсидии на оплату коммуналки при наличии долгов, такое письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина написали в Общественной палате РФ и НП "ЖКХ-Контроль".
В обращении также предложили использовать как основание для выплат таких субсидий низкий доход семей за последние два месяца. Сейчас это делается по показателям дохода за последние полгода.
Сегодня субсидии на оплату ЖКХ в России получают 5,4% семей.
Если эта мена будет принята правительством, то число льготников вырастет в два раза.