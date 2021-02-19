МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. В России может в два раза вырасти число граждан, имеющих льготу на оплату жилищно-коммунальных услуг, пишет газета "Известия". Назван самый дешевый способ купить квартиру в Москве

В частности, правительство России попросили разрешить должникам получать субсидии на оплату коммунальных платежей.

Общественники предложили начислять малоимущим субсидии на оплату коммуналки при наличии долгов, такое письмо на имя премьер-министра РФ Михаила Мишустина написали в Общественной палате РФ и НП "ЖКХ-Контроль".

В обращении также предложили использовать как основание для выплат таких субсидий низкий доход семей за последние два месяца. Сейчас это делается по показателям дохода за последние полгода.

Сегодня субсидии на оплату ЖКХ в России получают 5,4% семей.

Если эта мена будет принята правительством, то число льготников вырастет в два раза.