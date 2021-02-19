МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, сообщается на сайте кабинета министров.

"Одобрить проект федерального закона "Об ограничении выбросов парниковых газов" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект направлен на урегулирование общественных отношений, возникающих при осуществлении на территории РФ хозяйственной и иной деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу парниковых газов. Правительство утвердило пятилетний план развития рынка СПГ

В среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило законопроект по сокращению выбросов парниковых газов в рамках международных обязательств России и новой климатической политики страны. Он отметил, что на базе этого документа появится система государственного учета и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и увеличению их поглощения.

Президент РФ Владимир Путин в ноябре поручил правительству обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% относительно уровня 1990 года и создать стратегию развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.