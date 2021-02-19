2021-02-19T11:25:38+03:00
2021-02-19T11:25:38+03:00
2021-02-19T11:25:38+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210219/833080178.html
Денежная база России в узком определении выросла за неделю на 0,7%
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 12 февраля составил 13,782 триллиона рублей против 13,686 триллиона на 5 февраля, сообщил Банк России. Таким образом,... ПРАЙМ, 19.02.2021
банк россии, денежная база, россия, новости, экономика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 12 февраля составил 13,782 триллиона рублей против 13,686 триллиона на 5 февраля, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период выросла на 96 миллиардов рублей, или на 0,7%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.