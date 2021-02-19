МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 12 февраля составил 13,782 триллиона рублей против 13,686 триллиона на 5 февраля, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 96 миллиардов рублей, или на 0,7%. В ожидании обвала. Почему Россия поддерживает экономику США

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.