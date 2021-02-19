МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ подготовил законопроект, запрещающий участвовать в госзакупках поставщикам, учредители или выгодоприобретатели которых зарегистрированы в офшорах, соответствующий документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Участие в закупках юрлиц, имеющих в составе участников или учредителей офшорные компании, содержит риски сокрытия доходов, "отмывания" денежных средств, а также влечет невозможность прослеживаемости уплаты налогов, отмечается в пояснительной записке к документу.

"Законопроект в целях исключения указанных рисков вводит дополнительные механизмы деофшоризации, устанавливающие в качестве единого требования ‎к участникам закупки требование об отсутствии в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также об отсутствии выгодоприобретателей, являющихся офшорной компанией", — говорится в документе. В ожидании обвала. Почему Россия поддерживает экономику США

Законопроектом предусматриваются положения о включении в заявку на участие в закупке декларации о соответствии участника закупки вышеуказанному требованию.

"Выявление несоблюдения проектируемого требования согласно действующим положениям закона №44-ФЗ влечет отклонение заявки участника закупки, а также обязательное расторжение заключенного контракта", — добавляется в документе.

Действующее законодательство уже запрещает офшорным компаниям участвовать в госзакупках.