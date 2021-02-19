МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг PMI 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос до 48,1 пункта с январских 47,8 пункта, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Показатель февраля стал максимальным за два месяца. Однако он остается ниже 50 пунктов четвертый месяц подряд, продолжая указывать на спад экономической активности. Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 48 пунктов.

Индекс PMI в области промышленного производства еврозоны, по предварительной оценке, в феврале подскочил до максимума за 3 года в 57,7 пункта с 54,8 пункта в январе. При этом аналитики, напротив, ждали снижения до 54,3 пункта. Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в феврале, по предварительной оценке, наоборот, снизился до минимума за три месяца в 44,7 пункта против 45,4 пункта в январе. Ожидался рост до 45,9 пункта. "Делят прибыль на троих". Почему дорожают отечественные продукты

Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в феврале, по предварительной оценке, вырос до 51,3 пункта с январских 50,8 пункта. Аналитики ожидали снижения индекса до 50,5 пункта. PMI сферы услуг Германии снизился до 45,9 пункта с 46,7 пункта в январе при прогнозе в 46,5 пункта. PMI в промышленности подпрыгнул до максимума за 3 года в 60,6 пункта с 57,1 пункта в январе. Ожидалось снижение до 56,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности во Франции в феврале, по предварительной оценке, снизился до 45,2 пункта с уровня января в 47,7 пункта. Аналитики ждали снижения лишь до 47,5 пунктов. PMI страны в сфере услуг уменьшился до 43,6 пункта с 47,3 пункта месяцем ранее, а в промышленности – вырос до 55 пункта с 51,6 пункта. Аналитики ждали значение показателей на уровне 47 и 51,4 пункта соответственно.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад.