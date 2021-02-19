МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Онлайн-сервис автомобильных перевозок Uber проиграл в судебном споре по правам работников компании в Верховном суде Великобритании, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте профсоюза Великобритании GMB Union.

"Верховный суд поддержал решение трех предыдущих судов, подтвердив то, что (профсоюз – ред.) GMB все время заявлял; водители Uber – это сотрудники, и они имеют право на перерывы, отпускные выплаты и минимальную заработную плату", — заявил представитель профсоюза Мик Рикс, слова которого приводятся в сообщении.

Как отмечается в заявлении профсоюза, водители онлайн-сервиса считались самозанятыми, то есть получали прибыль только в виде определённого процента с заказов. Согласно решению суда, компания обязана оформить всех водителей сервиса как сотрудников, а не как подрядчиков, что гарантирует водителям получение минимальной официальной заработной платы и оплачиваемых отпусков. Как пандемия изменила российскую нефтехимию

Кроме того, победа в суде дает возможность десяткам тысяч водителям онлайн-сервиса потребовать от компании компенсацию в размере 12 тысяч фунтов каждому (около 17 тысяч долларов США).

Согласно пресс-релизу, решение Верховного суда Британии уже четвертая победа профсоюза против онлайн-сервиса Uber. Судебные тяжбы между GMB Union и Uber начались несколько лет назад. В 2016 году суд по трудовым спорам Центрального Лондона вынес решение в пользу профсоюза.

Uber представлена в 40 городах Великобритании, в компании работают более 60 тысяч лицензированных водителей. В Лондоне сервисом пользуются около 3,5 миллиона пассажиров, работают 45 тысяч водителей.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.