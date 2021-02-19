МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Минфин РФ в новом законопроекте предлагает применять понижающий коэффициент по НДПИ для добычи трудноизвлекаемых запасов газа из залежей березовской свиты, говорится в сообщении ведомства.

Минфин подготовил законопроект для выполнения положений основных направлений налоговой политики на 2021-2023 годы. Минфин разместил ОФЗ одного выпуска на 42,2 миллиарда рублей

"Основные предлагаемые меры: применение понижающего коэффициента по НДПИ для компаний, добывающих трудноизвлекаемые запасы природного газа из залежей березовской свиты по аналогии с налоговым стимулированием разработки туронских залежей, отдельные характеристики которых практически идентичны", — говорится в сообщении Минфина.

Также законопроект предлагает ограничить суммы налоговых расходов по НДПИ для региональных инвестиционных проектов стоимостью финансирования конкретного проекта, чтобы повысить эффективность представляемых налоговых льгот.

Как отмечается в сообщении, документ проходит межведомственное согласование и будет размещен для общественного обсуждения.

АКЦИЗЫ НА ЭТАН И СЖИЖЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДНЫЕ ГАЗЫ

Минфин РФ предлагает уточнить условия для получения обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГ) с 1 января 2022 года, сообщило ведомство.

В прошлом году были утверждены основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2021-2023 годы. Документ разрабатывался с учетом сложившейся экономической ситуации и направлен на создание условий для восстановления деловой активности после пандемии, а также на долгосрочные структурные изменения. Для реализации положений документа в части основных направлений налоговой политики Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий ряд новаций.

"Уточнение условий для получения обратного акциза на этан и СУГ с 1 января 2022 года", — говорится в перечне основных предлагаемых мер.

Президент РФ Владимир Путин в середине октября прошлого года подписал закон о введении обратного акциза на этан и сжиженные углеводородные газы (СУГи) и инвестиционного коэффициента, применяемого при определении размера обратного акциза на нефтяное сырье. В ожидании обвала. Почему Россия поддерживает экономику США

Закон предусматривает, что с 2022 года этан и СУГ станут подакцизными товарами со ставкой 9 тысяч и 4,5 тысячи рублей за тонну соответственно с правом предоставления по ним налогового вычета. Для получения такого обратного акциза переработчикам нужно ввести в работу после 1 января 2022 года новые производства мощностью не менее 300 тысяч тонн в год, либо осуществить не менее 65 миллиардов рублей гарантированных инвестиций в новые или модернизацию уже имеющихся мощностей с вводом их в работу в 2022-2027 годах.

Если же инвестиции в мощности по СУГ превышают 110 миллиардов рублей, то ставка акциза на этот товар индексируется: с 4,5 тысячи рублей в 2022-2023 годах до 5,5 тысячи в 2024 году, 6,5 тысячи в 2025 году и 7,5 тысячи с 2026 года. В целом на поддержку переработчиков этана и СУГ бюджет может потратить около 93,4 миллиарда рублей (53 миллиарда на этан и 40,4 миллиарда на СУГ).