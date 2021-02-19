МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Запасы монетарного золота в международных резервах РФ по итогам января не изменились десятый месяц подряд, и на 1 февраля они по-прежнему составляли 73,9 миллиона унций (2298,547 тонны), свидетельствуют материалы Банка России. Власти предложили проиндексировать условные цены на топливо

При этом стоимость золота в резервах за январь снизилась на 1,42% — до 136,785 миллиарда долларов на 1 февраля со 138,754 миллиарда на 1 января. Доля золота в международных резервах также несколько сократилась, до 23,16% с 23,29%.

Резервы золотом Банк России последний раз пополнял в первом квартале прошлого года (27,982 тонны), и с 1 апреля приостановил покупку золота на внутреннем рынке. При этом дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке, указывал ЦБ.

Ранее, в течение позапрошлого года, так же как и годом ранее, регулярно закупал монетарное золото для пополнения золотовалютных резервов, и по итогам того года резервы банка в золоте выросли на 7,5% (на 158,6 тонны) и на 1 января 2020 года составляли 73 миллиона унций (2270,56 тонны). За 2018 год ЦБ РФ купил 273,715 тонны золота и на 1 января 2019 года резервы в золоте составляли 67,9 миллиона унций (2111,93 тонны).