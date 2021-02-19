2021-02-19T16:57:26+03:00
2021-02-19T16:57:26+03:00
2021-02-19T16:57:26+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210219/833083466.html
Минфин подготовил меры по повышению собираемости налогов
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин России подготовил законопроект, содержащий меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, а также меры по повышению эффективности налоговой системы и собираемости налогов... ПРАЙМ, 19.02.2021
россия, налоги, минфин, новости, экономика
https://1prime.ru/images/83229/27/832292768.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/27/832292768.jpg
https://1prime.ru/images/83229/27/832292764.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/27/832292764.jpg
https://1prime.ru/images/83229/27/832292760.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/27/832292760.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210219/833082848.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Минфин России подготовил законопроект, содержащий меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, а также меры по повышению эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса, говорится в сообщении министерства со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.
"Законопроект содержит как меры поддержки некоторых пострадавших отраслей, так и меры, направленные на повышение эффективности налоговой системы и собираемости налогов без увеличения фискальной нагрузки для населения и бизнеса. Предлагается ряд новаций по совершенствованию налогового администрирования и международного налогообложения, результативности инвестиционных налоговых льгот. Также предусмотрена донастройка законодательства по отдельным налогам и сборам, упрощение процедур", — сообщил Сазанов.
Отмечается, что документ подготовлен для выполнения положений основных направлений налоговой политики на 2021-2023 годы.