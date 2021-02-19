МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Правительственная комиссия под руководством председателя правительства Михаил Мишустина одобрила сделку о производстве арабской компанией Tawazun Strategic Development Fund совместно с "Вертолетами России" новых моделей вертолетов, сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что были рассмотрены ходатайства иностранных инвесторов о предварительном согласовании сделок в отношении российских компаний, которые занимаются производством и поставкой авиационной техники, разведкой и добычей полезных ископаемых, оказанием услуг в портах и аэропортах. Также с основным докладом выступил руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Крупнейшие банки по объему депозитов населения на 1 января 2021 года

"Правительственная комиссия одобрила в том числе сделку, в результате совершения которой арабская компания "Тавазун Стратиджик Девелопмент Фанд ЛЛС" совместно с российским холдингом "Вертолеты России" будет вести разработку и организацию производства российским обществом "ВР-Технологии" новых моделей вертолётов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в заседании комиссии приняли участие первый вице-премьер Андрей Белоусов, заместитель председателя правительства – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, вице-премьер – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, вице-премьеры Виктория Абрамченко, Александр Новак, федеральные министры.