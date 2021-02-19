МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Россия получит положительный экономический эффект от переориентации грузопотоков из Белоруссии на российские морские порты, которые готовы принимать грузы различной номенклатуры из соседней страны, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. В Европе резко снизились запасы газа

В пятницу Россия и Белоруссия подписали межправсоглашение, предусматривающее возможность перевалки белорусскими предприятиями на экспорт в морских портах РФ на Балтике 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов в 2021-2023 годах, в том числе 3,5 миллиона в 2021 году, 3,2 миллиона в 2022 году и 3,1 миллиона тонн в 2023 году. Вместе с тем на 2021 год согласован как гарантированный меньший объем — около 2 миллионов тонн. Стороны также планируют проработать условия экспорта белорусских калийных удобрений через российские порты.

По словам координатора проекта "Морская политика" Центра стратегических оценок и прогнозов Анны Горновой, увеличение загрузки портов — это дополнительная прибыль. "Белоруссия экспортирует ежегодно около 11 миллионов тонн нефтепродуктов в Великобританию, Украину, Нидерланды, Польшу, в Азию, Африку, Латинскую Америку и США. Основную конкуренцию российским портам на Балтике до недавнего времени по белорусским грузам составляли прибалтийские порты", — рассказывает эксперт. Например, компания "Нафтан" ранее переваливала свои грузы через Клайпеду (Литва) и Вентспилс (Латвия).

Горнова отмечает, что принятие решения о перенаправлении нефтепродуктов в российские порты — Калининград и Усть-Лугу — приведет к дополнительной загрузке портовых терминалов. "Это особенно актуально для Калининградской области, где основная перевалочная нефтебаза в составе рыбного порта города Калининград простаивает последние годы, лишившись большей части таких грузов как перевалка нефтепродуктов. Также это позволит увеличить потоки нефтеперевалки из других портов, включая Балтийск", — указала она.

Как напомнил председатель комитета по транспорту и таможенной политике Калининградской торгово-промышленной палаты Леонид Степанюк, в Калининградской области есть несколько стивидорных компаний, в Калининграде, Светлом, Балтийске, с оборудованными причалами под контейнерные, навалочные, насыпные и наливные грузы. Также строится грузопассажирский порт в Пионерском.

"Мы сможем взять до трёх миллионов тонн только наливных белорусских грузов, что приблизительно около 25% от всего грузопотока нефтеналивных грузов из этой страны, если я не ошибаюсь. При нашем объёме перевалки 11-12 миллионов тонн различных грузов в год на сегодняшний день, полагаю, суммарно мы сможем нарастить объем перевалки через морской порт до 20-25 миллионов тонн", — отметил эксперт.

По его словам, ранее переваливались большие объёмы грузов, которые теперь потеряны. "Поэтому, если будет такая возможность (переориентации части белорусского грузопотока на Калининградский порт – ред.), конечно, мы справимся. Насколько я знаю, грузопоток из Республики Беларусь составляет около 10-12 миллионов тонн нефтеналивных грузов и около 6 миллионов остальных грузов. Объём грузов, который Республика Беларусь переваливала через другие порты, с лихвой компенсирует наш дефицит, образовавшийся с учётом всех факторов. Естественно, возможный грузопоток из соседнего государства пополнит его до номинала. У нас эта мощность есть", — сказал Степанюк. СМИ: Белоруссия собралась захватить российский трубопровод

Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев считает подписание соглашение между РФ и Белоруссией "абсолютно правильным решением". "Надо уходить от Прибалтики в связи с их политикой по отношению к нам…. Чем раньше мы заберём белорусские грузы на Усть-Лугу, Санкт-Петербург и другие порты, тем лучше и правильнее", — заявил он.

Степанюк добавил, что порт в Калининграде сможет обеспечить Белоруссию перевалкой грузов любых номенклатур. "У нас есть определённая надежда на эти грузопотоки. Тем более, рассчитываем на завершение строительства порта в Пионерске. Большие планы по развитию есть и у Калининградского торгового порта, у Балтийской стивидорной компании, которые сегодня недогружены", — сказал он.

Горнова рассказала, что в Усть-Луге сейчас идёт значительное расширение нефтеперевалочных мощностей, что также несомненно даст дополнительный экономический эффект. "Порты Ленинградской области сейчас активно расширяются. Полным ходом идут инвестпроекты в Усть-Луге", — объяснила она.

Эксперт рассказала, что увеличение портовых мощностей Балтийского бассейна было заявлено в качестве приоритетного направления развития транспортной инфраструктуры РФ в документах стратегического планирования. На примере данного соглашения, по её словам, наблюдается экономическая реализация обозначенного приоритета, а также усиление евразийской линии политического сотрудничества.

"Напомню, что в контексте того же курса на переориентацию грузопотоков на российские порты в конце 2020 года был принят закон, разрешающий хранение агрохимикатов в границах прибрежных защитных полос в специализированных хранилищах, введенных в эксплуатацию до 1 января 2013 года и расположенных на территориях российских морских портов, при условии оборудования таких хранилищ сооружениями и системами, предотвращающими загрязнение водных объектов. Данная мера позволит переключить грузопотоки в объеме до 4 миллионов тонн грузов с портов Прибалтики на порты России", — подытожила Горнова.