БРЮССЕЛЬ, 19 фев — ПРАЙМ. Введение Евросоюзом санкций должно быть обосновано конкретными нарушениями, к примеру, в области прав человека, если речь идет о принятии ограничительных мер в рамках этого европейского режима, заявил журналистам источник в ЕС, отвечая на вопрос о возможных санкциях против представителей российского бизнеса из-за ситуации вокруг ареста Алексея Навального, на которых настаивали депутаты Европарламента. Лавров заявил о выполнении Россией обязательств по "Северному потоку 2"

Источник сообщил, что ряд стран-членов ЕС уже внесли свои предложения по санкционным спискам, они обсуждаются в рамках нового санкционного режима ЕС за нарушения в области прав человека.

"Санкции против кого-либо должны быть обоснованы нарушениями, к примеру, прав человека. Я думаю, что любые санкции будут вводиться исключительно на основе фактов", — подчеркнул он.

Источник добавил, что консенсус по вопросу об антироссийских санкциях пока не достигнут, решение по санкциям еще только предстоит обсудить в ходе заседания глав МИД ЕС 22 февраля. Он также пояснил, что пока неизвестно, будет ли сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предлагать какие-либо санкции. "По-прежнему все зависит от ряда вопросов, в том числе политической поддержки (стран-членов ЕС)", — указал он.

В январе по итогам пленарной сессии Европарламента депутаты потребовали расширить санкции против России из-за ситуации с Навальным. В документе депутаты призвали расширить "санкции против российских олигархов, связанных с режимом, членов ближнего круга президента (РФ Владимира) Путина, активных пропагандистов в СМИ, имеющих активы в Европейском союзе и возможность свободно передвигаться по территории государств-членов ЕС". В Европарламенте также предположили, что санкции "могут распространяться на членов семей указанных лиц".

Представитель главы дипломатии ЕС Питер Стано сообщил РИА Новости, что процесс подготовки новых санкций идет, он носит конфиденциальный характер.

По возвращении из Москвы глава дипломатии ЕС написал в своем блоге, что страны Евросоюза рассмотрят вопрос о расширении санкций против России в связи с ситуацией с правами человека. Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем 22 февраля совете министров иностранных дел Евросоюза. При этом Боррель указал, что ограничительные меры могут быть приняты в рамках нового режима глобальных санкций Евросоюза за нарушение прав человека, который был утвержден в конце 2020 года и еще ни разу не применялся. В Госдуме высказались о новых возможных санкциях против России

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.