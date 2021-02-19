МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Мусоросжигательные заводы слишком дороги и полученная таким образом энергия будет "золотой", поэтому пока правительство не будет поддерживать строительство десятков МСЗ в России, отметила вице-премьер Виктория Абрамченко в своем Инстаграме.

"Пока речь идет о проекте не одного десятка "платиновых" мусоросжигающих заводов, которые фактически предлагается выплачивать из федбюджета и из тарифа для населения (за электроэнергию или вывоз мусора). Так не пойдет. Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и "золотой" мусор? Вместе с Александром Валентиновичем (вице-премьером РФ Новаком — ред.) по итогам совещания поручили ведомствам вместе с Минфином детально проанализировать финансовую модель нового инвестпроекта по строительству заводов и представить отчет в правительство. К этой работе также подключится ФАС. В том виде, который есть сейчас, — точно не поддерживается", — написала Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что экологичность сжигания мусора вызывает много вопросов.

"Например, сегодня на совещании коллеги говорили о существенном росте выбросов парниковых газов, которые впоследствии окажут негативное влияние, в том числе, на экономическое состояние отраслей", — уточнила Абрамченко.

Она отметила, что правительство настаивает на создание цикличной системы в экономике, которая не будет приводить к образованию отходов.