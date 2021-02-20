МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Риски для реализации базового сценария экономического развития России остаются пока что на высоком уровне, однако влияние пандемии на экономику постепенно уменьшается, сообщается в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Банк России дал прогноз по росту цен на нефть

"Риски для реализации базового сценария остаются на повышенных уровнях, однако влияние эпидемической обстановки на экономику постепенно уменьшается. Пандемия коронавируса и сопутствующие ей противоэпидемические ограничения все еще значимо влияют как на текущую экономическую ситуацию, так и на прогноз развития российской экономики на среднесрочном горизонте", — сказано в докладе.

ЦБ отмечает, что нельзя полностью исключить возможного ухудшения эпидемической ситуации, поскольку пока что продолжается рост заболеваемости и появляются новые штаммы коронавируса, а применение вакцины в ряде стран задерживается. При этом существующие вакцины могут оказаться неэффективными против новых штаммов, что приведет к сохранению ограничительных мер по всему миру будут на более длительном горизонте, считает регулятор.

По данным ЦБ, темпы роста российской экономики в 2021 году будут находиться в диапазоне 3-4%, при этом инфляция составит 3,7-4,2%. Средняя цена на нефть российской марки Urals ожидается в районе 50 долларов за баррель.

На первом заседании в текущем году на фоне разогнавшейся инфляции ЦБ в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку и ужесточил сигнал по будущим действиям: при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом будет определять сроки и темпы возврата к нейтральной денежно-кредитной политике, при которой ставка будет находиться в диапазоне 5-6%.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор в базовом сценарии исходит из того, что 2021 год станет годом восстановления экономики, и начавшиеся позитивные тенденции продолжатся. Ранее она заявила РИА Новости, что ЦБ не исключает повышения ключевой ставки уже в текущем году, если экономика успеет полностью восстановиться.