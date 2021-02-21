МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. При обсуждении вопроса о введении санкций в отношении России из-за Алексея Навального Евросоюзу не надо рубить сук, на котором ЕС сам сидит, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag.

Министр напомнил, что в понедельник главы МИД стран ЕС обсудят "соразмерную реакцию" на ситуацию вокруг Навального. Ожидается, что министры попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, против которых будет введен запрет на въезд и заморозка активов.

Шалленберг отметил, что Австрия выступает за санкции, однако предостерег от чрезмерной реакции. По его словам, санкционный список должен быть "грамотным с политической точки зрения и надежным — с юридической".

"В противном случае мы срубим сук, на котором сидим сами", — подчеркнул министр. Какие товары подорожают вслед за продуктами

По мнению Шалленберга, ЕС следует придерживаться двусторонней политики в отношении России, предусматривающей в том числе диалог. "Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно", — пояснил глава МИД Австрии.

Основной вопрос предстоящей встречи — возможные санкции против строительства "Северного потока 2", Австрия и Германия, энергетические компании которых являются партнерами "Газпрома" в этом проекте, выступают против санкций в отношении трубопровода.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет. Лавров отметил, что в Европе прямо говорят, что санкции против России принимают не ради какой-то цели, а ради факта, что действия РФ не остаются безнаказанными. Зеленский ввел санкции против "Спортмастера"

Суд 20 февраля постановил, что Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.

Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.

МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.