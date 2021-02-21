Власти Австрии призвали ввести "грамотные" санкции против России
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. При обсуждении вопроса о введении санкций в отношении России из-за Алексея Навального Евросоюзу не надо рубить сук, на котором ЕС сам сидит, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью изданию Welt am Sonntag.
Министр напомнил, что в понедельник главы МИД стран ЕС обсудят "соразмерную реакцию" на ситуацию вокруг Навального. Ожидается, что министры попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, против которых будет введен запрет на въезд и заморозка активов.
Шалленберг отметил, что Австрия выступает за санкции, однако предостерег от чрезмерной реакции. По его словам, санкционный список должен быть "грамотным с политической точки зрения и надежным — с юридической".
"В противном случае мы срубим сук, на котором сидим сами", — подчеркнул министр.
По мнению Шалленберга, ЕС следует придерживаться двусторонней политики в отношении России, предусматривающей в том числе диалог. "Обозначение границ там, где это необходимо, и диалог там, где это возможно", — пояснил глава МИД Австрии.
Основной вопрос предстоящей встречи — возможные санкции против строительства "Северного потока 2", Австрия и Германия, энергетические компании которых являются партнерами "Газпрома" в этом проекте, выступают против санкций в отношении трубопровода.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет. Лавров отметил, что в Европе прямо говорят, что санкции против России принимают не ради какой-то цели, а ради факта, что действия РФ не остаются безнаказанными.
Суд 20 февраля постановил, что Навальный должен выплатить за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко штраф в 850 тысяч рублей. Кроме того, он осужден на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше". Новый приговор не отразится на сроке его заключения, поскольку статья "Клевета" в редакции, актуальной на момент преступления, не предполагала лишение свободы.
Таким образом, ему предстоит отсидеть в местах заключения около 2,5 лет – год из 3,5 назначенных он уже отбыл. Кроме того, суд направил в Следственный комитет материалы с высказываниями Навального за время процесса, чтобы проверить, есть ли в них состав еще одного преступления.
МИД РФ ранее посоветовал зарубежным политикам, комментирующим ситуацию с Навальным, уважать международное право и заняться проблемами своих стран, отмечая, что заявления западных политиков по этой теме идут "как под копирку". В Кремле заявляли, что не намерены прислушиваться к заявлениям из-за рубежа о Навальном.
https://1prime.ru/state_regulation/20210221/833091881.html