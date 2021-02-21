АБУ-ДАБИ, 21 фев — ПРАЙМ. Сделка по приобретению фондом обороны, безопасности и развития Tawazun из ОАЭ 50% конструкторского бюро "Вертолетов России" — "ВР-Технологии" — для совместного производства вертолетной техники может состояться до мая, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Правительственная комиссия под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина ранее одобрила сделку о приобретении фондом Tawazun 50% конструкторского бюро "Вертолетов России" — "ВР-Технологии" — для совместного производства вертолетной техники.

"Он (объем сделки — ред.) не пересмотрен, потому что все основные финансовые параметры этой сделки были согласованы в конце 2019 года. И… прошло заседание комиссии по иностранным инвестициям… До мая месяца коллеги уже планируют довести до конца саму сделку", — сказал Мантуров. Власти назвали сроки появления новой бизнес-версии SSJ

"Но при этом есть составляющая, которая связана как с разработкой, так и с запуском производства, то есть по сути совместным владением двух продуктов — VRT 300 и VRT 500 — и при этом есть вторая составляющая, связанная с покупкой по 100 единиц каждого из направлений, то есть и вертолёта, и беспилотника, местной стороной. То есть они планируют сами же для себя закупить", — продолжил министр.

Он отметил, что заказчиками являются местные эмиратские службы.

"Насколько мы понимаем, это заказ в том числе для эмиратской полиции", — добавил министр.