МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Федеральная целевая программа (ФЦП) социально-экономического развития Крыма и города Севастополь продлена до 2025 года, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Власти предложили способ защиты Крыма от санкций

Как отметили в пресс-службе министерства экономического развития РФ, которое выступает координатором программы, основными целями ФЦП являются интегрирование экономики Республики Крым и Севастополя в экономическое пространство страны, обеспечение транспортной доступности, снятие инфраструктурных ограничений для обеспечения устойчивого экономического развития региона и так далее.

В сообщении министерства указано, что в рамках ФЦП в период с 2021 по 2025 год регионам будет выделено порядка 600 миллиардов рублей. На эти средства будет реализовано более 550 объектов. В их числе объекты в рамках реализации комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения республики и Севастополя. Кроме того, предусмотрено развитие инфраструктуры Крымской железной дороги, реконструкция и строительство подъездов от автомобильной дороги "Таврида" к Южному побережью Крыма в четырехполосном исполнении.

"На 2021 год в рамках программы запланировано завершение строительства целого ряда важных инфраструктурных объектов, в том числе Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского водозаборов, строительство водовода в поселке городского типа Орджоникидзе, Феодосии, строительство и реконструкция автомобильной дороги Симферополь — Евпатория — Мирный. Также в рамках программы в 2021 году запланировано открытие 3 школ, 5 физкультурно-оздоровительных комплексов, 13 детских садов", — отметили в Минэкономразвития.

Программа реализуется в четыре этапа, начиная с 2015 года. Согласно паспорту ФПЦ, объем финансирования программы в 2015-2025 годах составляет почти 1,374 триллиона рублей, из них из федерального бюджета — 1,3 триллиона рублей, 39,8 миллиарда рублей из бюджетов регионов и 31,1 миллиарда — внебюджетных источников.