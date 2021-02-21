АБУ-ДАБИ, 21 фев — ПРАЙМ. Россия и ОАЭ договорились о проведении бизнес-форума по сотрудничеству в промышленности, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе военно-промышленной выставки IDEX. Власти назвали сроки появления новой бизнес-версии SSJ

"Рассчитываем, что основной прирост экономического сотрудничества будет за счет активных связей малых и средних предприятий. Для этого нам нужно активно использовать площадки, в первую очередь, тех выставок, которые традиционно используются, и договорились о том, что проведем отдельный бизнес-форум российского и эмиратского сотрудничества в области промышленности. Мы определимся с местом, со сроками проведения", — сказал Мантуров.

Он отметил, что проведение такого форума обсуждалось еще в конце 2019 года, но из-за пандемии эти планы изменились.