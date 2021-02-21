МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Эксперты рассказали изданию "Апостроф" о возможных сценариях развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом. Украинцам пообещали африканские зарплаты

Ранее миссия МВФ в стране завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка. Постпред МВФ на Украине заявил о завершении работы миссии в стране без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.

Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса считает, что Украина пока имеет запас прочности и может не испытывать серьезных проблем до лета.

С ним согласен старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб. В случае выполнения требований фонда, стана получит следующий транш как раз к лету. Если этого не случится, обострятся имеющиеся проблемы: процветание коррупции, олигархии и карманного правосудия. Они, в свою очередь, снизят поток инвестиций в страну, приведут к удорожанию государственных займов.

"А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран", — предостерег экономист.

Отказ от сотрудничества с МВФ грозит Украине "наихудшим сценарием", уверен Иосуб. На Украине рассказали о сильном сокращении импорта из России

Кроме того, аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак допустил, что Украина просто не сможет обслуживать и погашать долги.

"Без внешнего кредитования вопрос дефолта страны открыт", — констатировал он, добавив при этом, что такое возможно уже в следующем году.