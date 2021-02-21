МОСКВА, 21 фев – ПРАЙМ. Администрация США в ответе на хакерскую атаку с использованием софта SolarWind, в которой она подозревает Россию, готова использовать разные инструменты, а не только санкции, заявил в воскресенье советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Эксперт рассказал, почему США не ввели санкций против "Северного поток 2"

"И затем, как я уже говорил, потребуются недели, не месяцы, чтобы подготовить ответ. Этот ответ будет включать набор инструментов, которые видимы и невидимы. И это не будут просто санкции, потому что ответ на подобные действия требует более широкого набора инструментов… Мы добьемся того, чтобы Россия поняла, где с точки зрения Соединенных Штатов проходит "красная черта" для подобных действий", — сказал он в эфире телеканала CBS.

Он повторил, что сейчас разведсообщество занимается установлением тех, кто стоит за взломом программного обеспечения и получением доступа к информации.

Ранее сообщалось, что от этих действий пострадали девять федеральных ведомств и около 100 частных компаний в США.

В начале января агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США (CISA) опубликовало совместное заявление ФБР и ряда других американских структур, согласно которому за масштабной кибератакой на клиентов фирмы по компьютерной безопасности SolarWinds, вероятно, стоит Россия. Целью атаки, которой подверглись в том числе правительственные учреждения США, являлось, как предположили в Вашингтоне, получение разведданных. Однако впоследствии было заявлено, что доступ к информации чувствительного характера организаторы нападения не получили.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.