МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Оформление цветочной продукции, ввозимой в Россию, происходит без задержек, сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий", — говорится в сообщении.

Информация о якобы задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности, отмечает ведомство.

"Так, в период с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭД) выпустили более 1453 тонн срезанных цветов и бутонов — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (592 тонны) и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (635 тонн)", — добавляется в сообщении.

Уточняется, что в Московском областном ЦЭД и на постах фактического контроля существенно увеличено количество оформляющих инспекторов, а также предприняты дополнительные меры для минимизации сроков выпуска. "В результате товар выпускается день в день", — добавляется в сообщении.