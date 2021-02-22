МИНСК, 22 фев — ПРАЙМ. Главной темой на предстоящей в Сочи встрече президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина станет выделение Минску нового кредита, считает белорусский политолог Всеволод Шимов.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что переговоры Путина и Лукашенко пройдут в Сочи 22 февраля. Лукашенко направился с рабочим визитом в РФ 19 февраля, о чем проинформировала его пресс-служба. Отмечалось, что, среди прочего, он намерен обсудить с российским коллегой совместное реагирование на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности. А перед поездкой Лукашенко опроверг слухи о том, что Минск планирует запросить в России новый кредит в три миллиарда долларов, отмечал, что "не едет туда чего-то просить". Счет идет на дни. Почему Европа и Азия рискуют остаться без СПГ

"Я не думаю, что следует ждать каких-то прорывных договоренностей. Скорее всего, основной темой станет предоставление очередного кредита Белоруссии, поскольку для официального Минска сейчас важно не допустить дестабилизации социально-экономической обстановки, что может спровоцировать новую волну политических волнений", — сказал Шимов РИА Новости.

При этом эксперт полагает, что белорусская сторона постарается "затянуть вопрос о реальном углублении интеграции, как это неоднократно делалось раньше". По словам Шимова, в Минске рассматривают более тесное сближение с Россией "как угрозу белорусскому суверенитету, и этот подход остается неизменным".

"Другой вопрос, что переговорная позиция Минска сейчас ослаблена конфронтацией с Западом, что делает невозможным тот "многовекторный" курс, то есть лавирование между Россией и западными странами, который проводился в течение последних лет. Это вынуждает белорусскую сторону идти на определенные уступки", — заметил собеседник агентства. В ожидании обвала. Почему Россия поддерживает экономику США

Шимов, в частности, обратил внимание, что республика уже согласилась перенаправить часть своих транзитных грузов с Прибалтики на российские порты, хотя раньше эта идея не находила у нее понимания. В этой связи, полагает политолог, нельзя исключать, что в ходе переговоров в Сочи белорусская сторона "будет вынуждена пойти еще на какие-то уступки в вопросах интеграционного взаимодействия, хотя и постарается их свести к сугубо символическим вещам".

В сентябре 2020 года Путин и Лукашенко договорились, что Москва выделит Минску кредит на 1,5 миллиарда долларов. В октябре Белоруссия получила кредит в 0,5 миллиарда долларов из средств Евразийского фонда стабилизации и развития. В декабре было подписано межправительственное белорусско-российское соглашение о предоставлении Минску двух траншей госкредита РФ по 0,5 миллиарда долларов, после чего республикой был получен первый транш. В феврале глава минфина Белоруссии Юрий Селиверстов заявил, что рассчитывает получить второй транш в первом полугодии текущего года.