ТЕГЕРАН, 22 фев — ПРАЙМ. МАГАТЭ будет осуществлять необходимый мониторинг в Иране, заявил в понедельник официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде.

"Определенный необходимый мониторинг, который МАГАТЭ запросила, будет осуществляться в рамках обязательств по соглашению о гарантиях", — сказал Хатибзаде в ходе брифинга, назвав результат визита гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси значительным достижением дипломатии.

Он также подчеркнул, что достигнутая договоренность не противоречит постановлению парламента, обязывающему власти приостановить выполнение дополнительного протокола о расширенных проверках к соглашению с МАГАТЭ. Инспекции МАГАТЭ будут ограничены с 23 февраля, подчеркнул дипломат. Счет идет на дни. Почему Европа и Азия рискуют остаться без СПГ

По итогам визита в Тегеран Гросси сообщил, что с Ираном удалось достичь "хорошего результата" и "временного технического понимания", в соответствии с которым МАГАТЭ продолжит необходимую верификационную деятельность и мониторинг в Иране. Согласно совместному заявлению, она будет продолжаться до трех месяцев и не будет противоречить закону.

Организация атомной энергии Ирана, в свою очередь, разъяснило, что Тегеран дал три месяца на снятие санкций, чтобы доступ МАГАТЭ к информации на определенных ядерных объектах был восстановлен: список объектов носит конфиденциальный характер, у МАГАТЭ не будет доступа ни к ним, ни к записям с камер на объектах.

Иран будет хранить информацию у себя в течение трех месяцев, не передавая их МАГАТЭ. Если санкции сняты не будут, записи будут стерты. При этом до визита Гросси в Иран сообщалось о том, что камеры могут быть демонтированы.