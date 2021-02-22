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Деловой климат в Германии в феврале вырос лучше прогноза
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Индекс делового климата в Германии в феврале вырос до 92,4 пункта с уровня января в 90,3 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO. Аналитики, опрошенные... ПРАЙМ, 22.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Индекс делового климата в Германии в феврале вырос до 92,4 пункта с уровня января в 90,3 пункта, следует из сообщения исследовательского института IFO.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, прогнозировали рост показателя лишь до 90,5 пункта.
При этом индекс текущей экономической ситуации в Германии в феврале увеличился до 90,6 пункта с январских 89,2 пункта. Аналитики ждали значения показателя на уровне 89 пунктов.
Индекс экономических ожиданий также оказался лучше прогноза, увеличившись до 94,2 пункта с уровня января в 91,5 пункта. Аналитики ожидали роста показателя лишь до 91,8 пункта.