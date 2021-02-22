2021-02-22T15:47:53+03:00
2021-02-22T15:47:53+03:00
2021-02-22T15:47:53+03:00
2021
https://1prime.ru/state_regulation/20210222/833094904.html
Путин назвал Россию крупнейшим инвестором для Белоруссии
Экономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Уровень стратегического партнерства Москвы и Минска подтверждается, РФ по-прежнему самый крупный инвестор для Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с... ПРАЙМ, 22.02.2021
белоруссия, россия, новости, мировая экономика, экономика
https://1prime.ru/images/83236/43/832364378.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83236/43/832364378.jpg
https://1prime.ru/images/83236/43/832364377.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83236/43/832364377.jpg
https://1prime.ru/images/83236/43/832364365.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83236/43/832364365.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210219/833084068.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
СОЧИ, 22 фев — ПРАЙМ. Уровень стратегического партнерства Москвы и Минска подтверждается, РФ по-прежнему самый крупный инвестор для Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше 4 миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику", — сказал Путин.
Он отметил, что инструменты взаимодействия двух стран отлажены хорошо.
Российский лидер также отметил важность сотрудничества на уровне регионов.
"Взаимодействие на уровне регионов. Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается: это и экономические связи, человеческие", — сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.