СОЧИ, 22 фев — ПРАЙМ. Уровень стратегического партнерства Москвы и Минска подтверждается, РФ по-прежнему самый крупный инвестор для Белоруссии, заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Российские порты готовы принимать любые грузы из Белоруссии

"Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества, он подтверждается, и Россия остается самым крупным торгово-экономическим партнером Белоруссии — около 50%, мы самый крупный инвестор, свыше 4 миллиардов долларов проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику", — сказал Путин.

Он отметил, что инструменты взаимодействия двух стран отлажены хорошо.

Российский лидер также отметил важность сотрудничества на уровне регионов.

"Взаимодействие на уровне регионов. Каждый год мы проводим встречи между руководителями региональных управленческих структур. Это очень важная работа, потому что на уровне регионального взаимодействия значительный объем наших отношений сложился, складывается: это и экономические связи, человеческие", — сказал Путин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.