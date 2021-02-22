БРЮССЕЛЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Главы МИД стран Европейского союза на встрече в понедельник в Брюсселе принципиально согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, фигуранты санкционного списка пока не обсуждались, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на собственные дипломатические источники.

"Министры иностранных дел договорились по персональным санкциям в отношении России за Навального. Главы МИД не обсуждали имен в понедельник", — сообщает агентство.

При этом подчеркивается, что санкционный список "не заставит себя ждать". Собеседники также пояснили, что в числе предложенных лиц для внесения в список могут фигурировать: "председатель следственного комитета РФ, директор Росгвардии, генеральный прокурор России и глава ФСИН РФ". Масштабный энергокризис в США набирает обороты

Заседание глав МИД Европейского союза проходит спустя чуть более двух недель после нашумевшего визита в Москву верховного представителя по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозепа Борреля. По его итогам Боррель анонсировал возможные санкции против РФ. Позже представитель главы дипломатии ЕС Питер Стано сообщил РИА Новости, что процесс подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг Навального, идет, он носит конфиденциальный характер.

Высокопоставленный европейский представитель накануне заседания пояснил, что ряд стран уже внесли свои предложения по санкционным спискам, но пока нет окончательного решения и консенсуса по персоналиям. По словам европейского представителя, очередные рестрикции против России, скорее всего, будут приняты в рамках нового рамочного режима за нарушения прав человека. При этом, по мнению европейского источника, эти санкции не затронут представителей крупного российского бизнеса, как того требовали некоторые депутаты Европарламента. Речь пойдет лишь о лицах, которые, по мнению ЕС, непосредственно причастны к аресту Навального. При этом утверждение нового списка ожидается к саммиту Евросоюза 25-26 марта, на котором европейские лидеры намерены обсудить дальнейшую стратегию отношений с Москвой. Россияне ожидают повышения доходов в первом полугодии 2021 года

Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.