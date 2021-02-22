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https://1prime.ru/state_regulation/20210222/833095348.html
Путин рассказал об изменении товарооборота России и Белоруссии
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Объем взаимной торговли России и Белоруссии упал во время эпидемии коронавируса на 15%, но все равно составляет приличную сумму — 28,5 миллиардов долларов, заявил президент РФ... ПРАЙМ, 22.02.2021
белоруссия, россия, владимир путин, новости, мировая экономика, экономика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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СОЧИ, 22 фев — ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Белоруссии упал во время эпидемии коронавируса на 15%, но все равно составляет приличную сумму — 28,5 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас действительно за этот период эпидемии немножко упал товарооборот — где-то на 15%. Но он все равно составил 28,5 миллиардов долларов, это очень значимая цифра, это прилично", — заявил Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
Президент РФ также отметил важность совместной работы двух стран, кооперации в реальном секторе экономики.