СОЧИ, 22 фев — ПРАЙМ. Объем взаимной торговли России и Белоруссии упал во время эпидемии коронавируса на 15%, но все равно составляет приличную сумму — 28,5 миллиардов долларов, заявил президент РФ Владимир Путин. Путин назвал Россию крупнейшим инвестором для Белоруссии

"У нас действительно за этот период эпидемии немножко упал товарооборот — где-то на 15%. Но он все равно составил 28,5 миллиардов долларов, это очень значимая цифра, это прилично", — заявил Путин в ходе переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Президент РФ также отметил важность совместной работы двух стран, кооперации в реальном секторе экономики.