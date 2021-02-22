БРЮССЕЛЬ, 22 фев — ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель подтвердил, что главы МИД Евросоюза на заседании в Брюсселе в понедельник согласовали расширение персональных санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального. США пообещали "не только санкции" в ответ на кибератаки

"Что касается ситуации с Навальным, мы пришли к политическому согласию по вводу ограничительных мер против тех, кто причастен к его аресту, его приговору и преследованию. Для этого мы впервые намерены применить новый режим санкций за нарушение прав человека", — сказал Боррель на пресс-конференции. По его словам, работа начнется с понедельник и должна занять неделю. "Надеюсь, что это займет не более недели", — указал Боррель.

Заседание глав МИД ЕС прошло спустя чуть более двух недель после нашумевшего визита Борреля в Москву 4-6 февраля. По его итогам Боррель анонсировал возможные санкции против РФ за арест Навального. Позже официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано сообщил РИА Новости, что процесс подготовки новых санкций идет, он носит конфиденциальный характер. В ЕС также отмечали, что в этой ситуации могут задействовать новый глобальный режим санкций Евросоюза за грубые нарушения прав человека.

Ранее в МИД РФ предостерегли Брюссель от введения новых санкций в отношении России и отметили, что на них последует соразмерный ответ.

В Евросоюзе считают, что арест Алексея Навального, а также замена условного срока на реальный в деле "Ив Роше" являются политически мотивированными. ЕС неоднократно призывал российские власти освободить Навального, напоминал о решении ЕСПЧ от 2018 года. Кроме того, Страсбургский суд 16 февраля этого года обнародовал новое решение: согласно правилу 39 регламента суда призвать правительство РФ освободить Навального. При этом ЕСПЧ не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.

В Москве решение ЕСПЧ назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству. Эксперт рассказал, почему США не ввели санкций против "Северного поток 2"

Новый глобальный режим санкций ЕС за серьезные нарушения в области прав человека был принят в декабре прошлого года и до сих пор еще не применялся. Разработку режима в 2019 году инициировал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он же в одном из своих выступлений даже предложил назвать режим именем Алексея Навального по аналогии с американским "законом Магнитского", но эта идея поддержки у стран-членов ЕС не нашла.

Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.

В октябре 2020 года ЕС за инцидент с "отравлением" Навального также принял индивидуальные санкции в отношении шести граждан России и одной организации в рамках режима санкций за распространение и применение химоружия, который ранее уже применялся в связи с "делом Скрипалей".