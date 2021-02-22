МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Решение о расширении персональных санкций ЕС против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального было ожидаемым, но оно не говорит о том, что Евросоюз хочет идти по пути новой конфронтации с Москвой, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин. США пообещали "не только санкции" в ответ на кибератаки

Ранее агентство Рейтер сообщило, что главы МИД стран Европейского союза на встрече в понедельник в Брюсселе принципиально согласовали расширение персональных санкций против России из-за ситуации с Навальным, фигуранты санкционного списка пока не обсуждались.

"Решение ожидаемое, особенно после визита (главы дипломатии ЕС Жозепа) Борреля в Москву и заявлений (министра иностранных дел РФ Сергея) Лаврова о готовности к потенциальному разрыву отношений с Европейским союзом. Поэтому сейчас речь идет о санкциях, но они будут носить точечный характер, не будет широкоформатных экономических, секторальных санкций", — сказал Топорнин.

Эксперт отметил, что в некоторых СМИ уже фигурировал список тех, кто может попасть под санкции, в котором было порядка 30 фамилий.

"Поэтому да, надо ожидать, что список будет расширен. Говорит ли это о том, что ЕС хочет пойти на новую конфронтацию с Россией? Нет, здесь надо оперировать теми словами, которыми говорил Жозеп Боррель — у них позиция такая, что Россия и Европейский союз самодистанцируются друг от друга, дрейфуют в разных направлениях. И речь не идет о каком-то широкоформатном партнерстве РФ и ЕС. Но они не хотят глубинного конфликта с Россией, им это не нужно", — подчеркнул Топорнин.

При этом эксперт отметил, что раскол в отношениях России и Евросоюза наметился уже давно, но обострился в связи с делом Навального, где Россия показала, что будет руководствоваться исключительно своим внутренним законодательством — в Брюсселе это объясняют тем, что Москва в ситуации "пошла на принцип".

"После расширения санкций трещина в отношениях с Евросоюзом продолжит расширяться, хотя она уже достигла значительных пределов", — заключил эксперт.

Заседание глав МИД Евросоюза проходит спустя чуть более двух недель после нашумевшего визита в Москву верховного представителя по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозепа Борреля. По его итогам Боррель анонсировал возможные санкции против РФ. Позже представитель главы дипломатии ЕС Питер Стано сообщил РИА Новости, что процесс подготовки новых санкций, которые могут быть введены против России из-за ситуации вокруг Навального, идет, он носит конфиденциальный характер. В США раскрыли подробности новых санкций из-за "Северного потока 2"

Высокопоставленный европейский представитель накануне заседания пояснил, что ряд стран уже внесли свои предложения по санкционным спискам, но пока нет окончательного решения и консенсуса по персоналиям. По словам европейского представителя, очередные рестрикции против России, скорее всего, будут приняты в рамках нового рамочного режима за нарушения прав человека. При этом, по мнению европейского источника, эти санкции не затронут представителей крупного российского бизнеса, как того требовали некоторые депутаты Европарламента. Речь пойдет лишь о лицах, которые, по мнению ЕС, непосредственно причастны к аресту Навального. При этом утверждение нового списка ожидается к саммиту Евросоюза 25-26 марта, на котором европейские лидеры намерены обсудить дальнейшую стратегию отношений с Москвой.

Суд в Москве 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Утверждения о том, что Навального преследуют исключительно за политическую деятельность, опровергнуты Европейским судом по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые были сполна выплачены властями России.